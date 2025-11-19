Il Santos di Neymar ospita il Mirassol: il pronostico. E in Gremio-Vasco si punta su...

Gremio-Vasco esito Goal: le quote

C’è la fascia Copa Libertadores dove adesso sono in cinque a contendersi i 3 restanti posti per la fase a gironi e i 2 che impongono invece l’accesso alla competizione attraverso le qualificazioni. C’è poi la fascia Copa Sudamericana, nettamente separata dalla precedente, dove sono in 7 a lottare per i 6 posti a disposizione e, infine, c’è la fascia retrocessione, anche questa abbastanza distinta da quella intermedia, dove le rimanenti 6 squadre del torneo (compreso lo Sport Recife che è però ormai condannato) sono impegnate a cercare di occupare i 2 posti salvezza per giocare nella massima serie anche il prossimo anno.

Al secondo gruppo appartengono Gremio e Vasco che si affrontano questa notte con l’undici di Porto Alegre che ha 2 punti in meno rispetto agli avversari. L’occasione sarebbe propizia per effettuare il sorpasso ma vale la pena sottolineare che il Vasco ha fin qui messo a segno la bellezza di 50 reti (è il quarto attacco del campionato) anche se ne ha subìti ben 49 (è la quarta peggior difesa del torneo).

Il Gremio nelle ultime 3 giornate ha fatto registrare 2 ko e un pareggio mentre il Vasco ha fatto addirittura peggio (3 sconfitte di fila). Però almeno una rete per uno ci potrebbe stare... da provare il Goal: quota 1.76 su Eplay24 e NetBet, 1.75 su Elabet e Sisal.

Santos-Mirassol, ecco cosa giocare

Contemporaneamente scenderanno in campo anche Santos e Mirassol ma in questo caso le due compagini giocheranno per obiettivi opposti. Il Santos di Neymar, infatti, fa parte del lotto di squadre che lottano per non retrocedere mentre il Mirassol occupa il quarto posto (con un discreto margine sulla quinta) ed è impegnatissimo a tenersi in tasca il biglietto che consente l’accesso diretto alla Copa Libertadores del prossimo anno.

I bianconeri non segnano molto (34 reti all’attivo) ma ne prendono tante (48 reti al passivo), esattamente l’opposto del Mirassol il cui attacco è prolifico (54 reti realizzate) e la difesa abbastanza solida (33 reti subìte). Il Santos è tornato a vincere all’ultima uscita dopo aver raccolto 2 punti nelle 5 esibizioni precedenti (ma ha battuto 1-0 il Palmeiras nel recupero della 13a giornata) e lo stesso ha fatto il Mirassol che nell’ultimo turno ha affrontato e battuto (2-1) proprio il Palmeiras.

L’opzione Goal sembra poter andar bene anche qui: quota 1.76 su Eplay24 e Betsson, 1.75 su Elabet e Sisal.