Il 2 gennaio prossimo segna la data di apertura del calciomercato invernale . I club che hanno necessità di rinforzarsi sul mercato non aspettano tuttavia l'anno nuovo: è il caso della Roma che, complici le difficoltà a segnare dei suoi attaccanti, studia la formula giusta per consegnare a Gasperini un "regalo" o rinforzo, che dir si voglia. Tra i nomi sul taccuino del DS Massara c'è quello di Joshua Zirkzee , attaccante ex Bologna in forza al Manchester United . Ecco le quote relative alla scommessa " Zirkzee alla Roma " entro il 2 febbraio 2026.

Zirkzee alla Roma? Ecco quanto vale per i bookie

Dovbyk sarà out per circa un mese, in più l'ucraino ha segnato solo due reti in campionato e Evan Ferguson è ancora a secco. Tirando le somme: la Roma ha necessità di rinforzare il reparto offensivo e uno dei profili seguiti dal club è quello di Joshua Zirkzee.

L'olandese in stagione ha giocato solo 82 minuti con il Manchester United, zero le reti all'attivo. Cambiare aria potrebbe servirgli anche in ottica Mondiali, cercando il rilancio in una squadra che lo metterebbe più al centro del progetto e con un allenatore, Gasperini, che lo stima e sarebbe pronto a valorizzarlo.

A Massara il compito di trovare la formula giusta per favorire lo sbarco nella Capitale dell'attaccante olandese. Intanto, i bookie hanno aperto il gioco sull'opzione Zirkzee alla Roma: al "Sì" viene associata una quota pari a 2.50 volte la posta.

Roma in Champions? I bookie ci credono

Nel weekend riparte il campionato di Serie A e la Roma di Gasperini farà visita alla Cremonese. In classifica i giallorossi hanno 24 punti al pari dell'Inter, dunque sono primi in classifica (secondi per differenza reti). Nelle stime dei bookie, però, sono poche le chance di scudetto per gli uomini di Gasperini. Il tricolore alla Roma vale 7.50 per Sisal, 8 per Eplay24 e GoldBet.

L'ottimismo dei bookie cresce in merito ad un piazzamento giallorosso tra i primi 4 in classifica: un'ipotesi offerta a 1.60.