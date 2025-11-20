Pronostico Juventude-Cruzeiro, ecco l'esito che vale la pena giocare

Non è un testacoda vero e proprio ma poco ci manca. La sfida di stasera tra Juventude e Cruzeiro mette infatti di fronte la terz’ultima del campionato brasiliano contro la terza.

Vince il Cruzeiro? Segno 2 ad alta quota

Per la Juventude c’è l’assoluta necessità di far punti per evitare di giocare nella serie inferiore il prossimo anno mentre per il Cruzeiro, potenzialmente ancora in grado di agguantare Flamengo e Palmeiras che gli sono davanti, manca davvero poco per avere la matematica certezza di approdare direttamente alla fase a gironi della prossima Copa Libertadores.

L’undici di casa ha il dovere di provare a vincere il match così come ha fatto nelle ultime due esibizioni. Nelle ultime due esibizioni, però, ha incontrato Sport Recife e Vasco che sono decisamente più giù in classifica rispetto al Cruzeiro. Un Cruzeiro che ha fin qui anche realizzato 46 reti ma, soprattutto, ne ha incassate soltanto 22 (seconda miglior difesa del torneo).

La Juventude di reti all’attivo ne ha 29 ma pesano in maniera decisiva le 59 reti subìte che fanno dell’undici di Caxias do Sul la seconda peggior difesa del campionato. Il Cruzeiro nelle ultime 16 gare disputate, tra serie A e Copa do Brasil, ha perso solatnto una volta (con l’aggiunta di 6 pareggi e 9 vittorie) e, anche se nel calcio tutto può succedere, non sembra questa l’occasione giusta per finire di nuovo ko.

Il segno 2 è anche pagato bene e potrebbe valere la pena provarlo: 1.98 l'offerta di Eplay24, Betsson e NetBet, 1.89 quella di LeoVegas.