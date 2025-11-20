Corriere dello Sport.it
Bahia-Fortaleza, per le quote è match da 1 ma...© Getty Images

Bahia-Fortaleza, per le quote è match da 1 ma...

Obiettivi diversi per le due squadre che si affrontano stasera alle 22 (in Italia) a Salvador: analisi e pronostico
3 min
TagsBahiaFortalezapronostico

Una a caccia di un biglietto che porta direttamente alla fase a gironi della Copa Libertadores, l’altra impegnata in un disperato tentativo per non retrocedere.

In alternativa al segno 1 occhio a...

Questo, in estrema sintesi, il succo del match di stasera (ore 22 in Italia) tra Bahia e Fortaleza con la formazione di casa che, appena superata dal Botafogo, vuole immediatamente effettuare il controsorpasso per riprendersi il quinto posto (ultimo utile per evitare le gare di qualificazione alla più prestigiosa competizione sudamericana). L’undici ospite, invece, è attualmente penultimo in classifica a 5 lunghezze dalla quint’ultima e, dunque, con la matematica che lascia ancora spazio a possibilità di recupero (mancano 5 giornate alla fine).

Il Fortaleza è imbattuto da 5 turni nei quali ha prima battuto il Flamengo e ha poi pareggiato le 4 gare successive realizzando sempre almeno una rete. Il Bahia, invece, nell’ultimo periodo procede letteralmente a singhiozzo alternando vittorie e sconfitte fino al pareggio in casa dell’Internacional di una decina di giorni fa (un pareggio che mancava da 10 partite consecutive).

In casa, però, il Bahia vanta un rendimento quasi stratosferico... tra campionato, Copa de Nordeste e Copa Sudamericana nelle ultime 20 esibizioni interne ha perso soltanto una volta, 1-2 contro il Cruzeiro, collezionando per il resto 2 pareggi e 17 vittorie.

Con un rendimento del genere il Fortaleza, che nelle ultime 20 trasferte ha vinto soltanto una volta (più 8 pareggi e 11 ko), sembra avere poche chances.

Il segno 1 si lascia preferire (quota che oscilla tra 1.45 e 1.50) ma, per chi vuol lasciare qualche possibilità al Fortaleza, occhio al Goal che sembra rappresentare una alternativa molto valida.

Almeno una rete per parte in questa sfida si gioca a 1.81 su Eplay24 e Betsson, a 1.75 su Sisal.

