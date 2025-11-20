Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 20 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Live
Corinthians-Sao Paulo e Ceara-Internacional, migliori quote e pronostici

Corinthians-Sao Paulo e Ceara-Internacional, migliori quote e pronostici

I consigli su cosa scommettere in due delle partite con cui si chiude la 34ª giornata del Brasileirao
3 min
La 34ª giornata del campionato brasiliano si chiude nella notte tra oggi e domani con Ceara-Internacional, una sfida dove i padroni di casa giocano per rimanere all’interno del gruppo di squadre che potranno giocare la Copa Sudamericana del prossimo anno mentre l’undici di Porto Alegre ha necessità di far punti per restare fuori dalla zona retrocessione.

Quanti gol in Ceara-Internacional? Ecco il consiglio

Il Ceara viene da 3 incontri positivi (7 punti conquistati) mentre l’Internacional di punti, nelle ultime 5 giornate, ne ha messi insieme soltanto 2. Sia l’una che l’altra non sono macchine da gol (31 all’attivo il Ceara, 37 l’Internacional) e l’importanza della posta in palio dovrebbe consigliare una certa cautela.

In sintonia con le quote, il pronostico di Ceara-Internacional verte sull’Under 2,5: a 1.48 sulle lavagne di Eplay24 e StarYes, 1.50 su Bet365 e William Hill.

Derby paulista, il pronostico

Il programma di questo turno infrasettimanale di campionato propone anche il derby paulista tra Corinthians e Sao Paulo, due formazioni che, a cinque giornate dalla fine, sono impegnate a conquistare un posto nella prossima Copa Sudamericana.

Tra le due squadre ci sono 3 punti di differenza e il Corinthians vorrebbe sfruttare questa occasione per agganciare i cugini. La caratteristica che accomuna Corinthians e Sao Paulo è il modesto numero di reti sia realizzate (35 a 37) che subìte (38 a 36).

Lo spunto giusto che spinge a guardare con una certa fiducia in direzione dell’Under 2,5: un esito offerto a 1.43 da Eplay24 e NetBet, a 1.42 da LeoVegas.

