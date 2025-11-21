Pronostico Napoli-Atalanta, Conte contro il "debuttante" Palladino. Hojlund a caccia del gol dell'ex

La sosta avrà portato consiglio a Conte ? Il tecnico salentino, confermato pubblicamente da De Laurentiis dopo le voci sull' esonero innescate dal ko di Bologna, si è preso una settimana lontano dalla squadra per ricaricare le batterie. Il tecnico salentino è tornato alla base per preparare la sfida con l’Atalanta, gara delicata perchè di fronte c’è Raffaele Palladino, al debutto sulla panchina della Dea. Ecco quote e pronostico di Napoli-Atalanta , in programma sabato 22 novembre alle ore 20.45.

Segnano entrambe al Maradona? Le migliori quote dell'esito Goal

L'Atalanta non vince in campionato dalla 4ª giornata, da lì in poi sono arrivati cinque pareggi e due sconfitte. Lo 0-3 col Sassuolo è stato fatale a Ivan Juric, che ha lasciato l’Atalanta al 13° posto in classifica. I bergamaschi si aggrappano alla storia recente, che li ha visti vincere 3 volte su 4 sul campo del Napoli e segnare 3 reti in occasione di questi blitz a Fuorigrotta.

Di contro, i partenopei sono vicini a “festeggiare” un anno di imbattibilità casalinga: l’ultimo ko interno risale all’8 dicembre 2024, 0-1 contro la Lazio.

In questa stagione gli azzurri vantano uno score di 5 successi e 2 pareggi in casa tra campionato e Champions. E l’ultimo incrocio con una squadra a tinte nerazzurre, l’Inter, si è chiuso con festa azzurra: 3-1. I bookie si aspettano un ritorno al successo da parte del Napoli, peraltro a secco di reti da tre partite consecutive: Como, Eintracht e Bologna.

Il segno 1 è offerto a 2.20 da Eplay24 e da Betsson, a 2.15 da Bwin. Il pareggio vale circa 3.20 mentre il 2 bergamasco oscilla tra 3.25 e 3.40.

Gli operatori si aspettano una partita da Goal, dunque con almeno una rete per parte: 1.81 la quota di Eplay24, 1.77 quella di BetFlag e Lottomatica. L'offerta prevista per il No Goal sale invece a 1.95.

Hojlund, quanto vale il gol dell'ex all'Atalanta

In Scozia-Danimarca Rasmus Hojlund, affaticato, ha chiesto il cambio al minuto 83. Un po' di apprensione per i tifosi del Napoli ma il danese dovrebbe comunque prendere parte alla sfida contro la squadra che lo ha lanciato, tanto da convincere il Manchester United a pagare fior di milioni per acquistarlo.

Hojlund si gioca marcatore in Napoli-Atalanta a 3.25 su Eplay24, Elabet e NetBet.