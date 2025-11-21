Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 21 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Fiorentina-Juventus, la sfida degli ex: Kean contro Vlahovic© LAPRESSE

Pronostico Fiorentina-Juventus, la sfida degli ex: Kean contro Vlahovic

Toscani ultimi e senza vittorie, Spalletti vuole i tre punti per non perdere contatto dalle prime della classe
4 min
TagsFiorentinaJuventuspronostico

Fiorentina-Juve non è una partita come le altre in condizioni"normali", figurarsi adesso con la viola ultima e senza vittorie e con la Signora di Spalletti decisa a ripartire dopo i pareggi con Sporting (in Champions) e Torino. Ecco il pronostico di Fiorentina-Juventus, partita della 12ª giornata di Serie A in programma sabato 22 novembre alle ore 18.00.

Kean o Vlahovic? Chi ha più chance di segnare per i bookie

L'ultimo Fiorentina-Juve (16 marzo 2025) si è chiuso con un netto 3-0 per i toscani, che di fatto hanno messo la parola fine all'esperienza bianconera di Thiago Motta.

Oggi i viola sono ben lontani da quegli standard di rendimento: pesa come un macigno l'ultimo posto in classifica e il fatto di avere il peggior attacco del campionato. Sono nove i gol realizzati dalla Fiorentina, 14 quelli segnati dalla Juventus: anche per rimpinguare il "bottino", Luciano Spalletti spera nel pieno recupero del grande ex Dusan Vlahovic.

Secondo i bookie il serbo è favorito sul viola Moise Kean, altro grande ex della sfida, per andare a segno: Vlahovic in gol paga 2.75 su Eplay24, NetBet e StarYes mentre Kean sul tabellino marcatori del Franchi è un'opzione da 4 volte la posta.

Fiorentina o Juve, secondo i bookmaker vincerà...

Per la vittoria finale i bookie vedono favorita la Juventus: il segno 2 vale... 2 per Eplay24, 1.95 per Planetwin, 1.94 per LeoVegas. Il segno X è proposto a 3.45 mentre l'1 viola paga 3.75 su Sisal, 3.80 su Eplay24, 3.85 su Lottomatica.

La comune necessità di vincere e, quindi, di spingersi in avanti alla ricerca del gol per muovere la classifica, rende plausibile lo scenario di un match con entrambe le squadre a segno: a 1.86 su Eplay24, 1.85 su Elabet e Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS