Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 21 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Valencia-Levante, pronostico: al Mestalla è già sfida salvezza© Getty Images

Valencia-Levante, pronostico: al Mestalla è già sfida salvezza

Analisi e quote del derby valenciano, anticipo della 13ª giornata di Liga
2 min
TagsValenciaLevantepronostico

Se non è già una sfida della disperazione poco ci manca. L’anticipo de LaLiga di stasera mette infatti di fronte Valencia e Levante che occupano, rispettivamente, il terz’ultimo e il penultimo posto della classifica con un solo punto di differenza e praticamente a contatto con il fanalino di coda Oviedo.

Derby da Goal? Cosa dicono le quote

L’unica nota positiva, se proprio si vuole trovare qualcosa di positivo, viene dal fatto che entrambe non hanno distacchi significativi da chi li precede. Il Valencia ha 10 punti (a braccetto con il Girona) e, tra 11 e 15 punti, sono addirittura in sette a rischiare di precipitare in un attimo nei posti più pericolosi della graduatoria. Evidentemente per cercare di scambiare il proprio posto con quello di un altro sia il Valencia che il Levante avrebbero bisogno di conquistare l’intera posta in palio, una operazione che a entrambe non riesce da un po’ di turni consecutivi (7 per Danjuma e compagni, 4 per l’undici avversario).

Questo derby valenciano è caratterizzato dallo scarso potenziale offensivo delle due squadre cugine. Il Valencia ha fin qui realizzato solo 11 reti e il Levante 16 ma sia l’una che l’altra ne hanno invece incassate parecchie (21 i bianchi, 23 i rossoblù).

Un dato, quest’ultimo, che sembra lasciare aperta la porta del Goal: un esito che si può giocare a 1.67 su Eplay24, Elabet e StarYes.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS