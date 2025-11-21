Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 21 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Il Catanzaro di Aquilani riceve il Pescara: ecco chi vincerà secondo i bookmaker© LAPRESSE

Il Catanzaro di Aquilani riceve il Pescara: ecco chi vincerà secondo i bookmaker

Sfida di grande importanza soprattutto per gli abruzzesi, penultimi insieme allo Spezia
2 min
TagsCatanzaropescaraSerie B

Anche la Serie B propone l’anticipo del venerdì e, per l’occasione, manda in scena un Catanzaro-Pescara dalla posta in palio importantissima.

Pronostico Catanzaro-Pescara: esito finale e Under/Over 2,5

Soprattutto per gli abruzzesi che, penultimi insieme allo Spezia (con un solo punto in più rispetto al fanalino di coda Sampdoria), hanno necessità di risalire per respirare un’aria migliore.

Gli uomini allenati da Alberto Aquilani invece, dopo 6 pareggi di fila iniziali, hanno cancellato l’X aggiungendo 3 vittorie che gli consentono di navigare abbastanza tranquillamente a metà classifica ma con vista ravvicinata sui posti che valgono i playoff.

Si può provare a concedere fiducia al segno 1 ma anche l’Under 2,5 ci potrebbe stare. La vittoria del Catanzaro è pagata 1.74 da Eplay24, 1.73 da William Hill, 1.70 da Snai.

L'Under 2,5 vale 1.68 per Eplay24, 1.67 per Snai e LeoVegas.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS