Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 21 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Udinese-Bologna, Italiano vuole continuare a sognare ma occhio ai friulani© FOTO SCHICCHI

Pronostico Udinese-Bologna, Italiano vuole continuare a sognare ma occhio ai friulani

Al Bluenergy Stadium la squadra di Runjaic ha perso solo contro il Milan
2 min
TagsUdineseBolognapronostico

Un successo a Udine per godersi, almeno per qualche ora, il primato in classifica insieme a Inter e Roma. Questo l'obiettivo di Vincenzo Italiano, che nell'ambito della 12ª giornata di Serie A sfida in trasferta la squadra di Runjaic, staccata di 6 lunghezze in classifica dagli emiliani. Ecco quote e pronostico di Udinese-Bologna, in programma sabato 22 novembre alle ore 15.00.

Due o tre gol al Bluenergy Stadium? Le quote del Multigol 2-3

L'ultima sconfitta del Bologna in questo campionato risale alla 3ª giornata, in casa del Milan, da lì in poi Orsolini e compagni non si sono più fermati: 5 vittorie e 3 pareggi.

L'Udinese dal canto suo ha perso una sola volta al Bluenergy Stadium, 0-3 contro il Milan, e nell'ultima gara casalinga ha battuto 1-0 l'Atalanta con un gol di Zaniolo.

Curioso come i friulani abbiano centrato l'X primo tempo in due sole occasioni contro le 8 del Bologna. Gli ultimi tre precedenti sono finiti in parità, sempre nel segno dell'Under 2,5.

Da valutare l'ipotesi che in Udinese-Bologna possano vedersi due o tre reti complessive. Il Multigol 2-3 è offerto a 2 da Eplay24 e NetBet, a 1.90 da Sisal.

Gol o assist o cartellino: le quote di Atta e Bernardeschi

Nelle fila dell'Udinese, oltre a Zaniolo, l'uomo in grado di incidere è Arthur Atta: a 2.15 l'opzione "gol o assist o cartellino" per il centrocampista.

Nelle fila del Bologna Federico Bernardeschi finora si è fatto notare solo per due ammonizioni. L'ipotesi "gol o assist o cartellino" per l'esterno offensivo di Italiano è in lavagna a 1.73.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS