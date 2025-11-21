Pronostico Udinese-Bologna, Italiano vuole continuare a sognare ma occhio ai friulani

Un successo a Udine per godersi, almeno per qualche ora, il primato in classifica insieme a Inter e Roma . Questo l'obiettivo di Vincenzo Italiano , che nell'ambito della 12ª giornata di Serie A sfida in trasferta la squadra di Runjaic , staccata di 6 lunghezze in classifica dagli emiliani. Ecco quote e pronostico di Udinese-Bologna , in programma sabato 22 novembre alle ore 15.00.

Due o tre gol al Bluenergy Stadium? Le quote del Multigol 2-3

L'ultima sconfitta del Bologna in questo campionato risale alla 3ª giornata, in casa del Milan, da lì in poi Orsolini e compagni non si sono più fermati: 5 vittorie e 3 pareggi.

L'Udinese dal canto suo ha perso una sola volta al Bluenergy Stadium, 0-3 contro il Milan, e nell'ultima gara casalinga ha battuto 1-0 l'Atalanta con un gol di Zaniolo.

Curioso come i friulani abbiano centrato l'X primo tempo in due sole occasioni contro le 8 del Bologna. Gli ultimi tre precedenti sono finiti in parità, sempre nel segno dell'Under 2,5.

Da valutare l'ipotesi che in Udinese-Bologna possano vedersi due o tre reti complessive. Il Multigol 2-3 è offerto a 2 da Eplay24 e NetBet, a 1.90 da Sisal.

Gol o assist o cartellino: le quote di Atta e Bernardeschi

Nelle fila dell'Udinese, oltre a Zaniolo, l'uomo in grado di incidere è Arthur Atta: a 2.15 l'opzione "gol o assist o cartellino" per il centrocampista.

Nelle fila del Bologna Federico Bernardeschi finora si è fatto notare solo per due ammonizioni. L'ipotesi "gol o assist o cartellino" per l'esterno offensivo di Italiano è in lavagna a 1.73.