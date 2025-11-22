Pronostico Cremonese-Roma, esodo giallorosso allo Zini per spingere Gasp: le quote

Archiviata la parentesi dedicata alle nazionali, torna protagonista la Serie A con la 12ª giornata . La Roma riparte con il pieno di tifosi al seguito nella trasferta di Cremona allo Zini , contro la matricola guidata da Davide Nicola . Un allenatore contro cui Gasperini in carriera non ha mai perso: 7 vittorie e 4 pareggi. Ecco quote e pronostico di Cremonese-Roma , in programma domenica 23 novembre alle ore 15.00.

Roma segna uno o due gol: l'offerta dei bookie

Il tesoretto accumulato dalla Cremonese nella prima parte di campionato fa sì che Vardy e compagni abbiamo 14 punti in classifica, dunque al riparo dal rischio retrocessione. Ma il campionato è ancora lungo e la Roma vista in trasferta (un solo, ko, contro il Milan) sembra pienamente a suo agio. Allo Zini è attesa l'ennesima prova di sostanza da parte di Cristante e compagni, gli unici insieme all'Inter a non aver ancora pareggiato (8 successi e 3 ko).

Roma a segno una o due volte contro la Cremonese? Il Multigol Ospite 1-2 è offerto a 1.55 da Eplay24, a 1.60 da Sisal, a 1.62 da Elabet.

Quote marcatori: Vardy e Soulé

In chiave marcatori occhi puntati sull'esperienza di Jamie Vardy e sull'estro di Matias Soulé. Une rete in partita dell'ex Leicester è proposta a 5 da Eplay24 e NetBet, a 4.50 da Elabet.

Soulé nel tabellino marcatori di Cremonese-Roma vale 3 per Eplay24 e NetBet, 3.50 per Elabet.