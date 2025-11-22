Corriere dello Sport.it
sabato 22 novembre 2025
Serie B, in Avellino-Empoli fondamentale non perdere: ecco il pronostico© LAPRESSE

Serie B, in Avellino-Empoli fondamentale non perdere: ecco il pronostico

L'analisi del match in programma oggi (ore 15) al Partenio
1 min
TagsavellinoEmpolipronostico

Tra le sfide che la Serie B propone oggi l’attenzione cade su Avellino-Empoli. Al Partenio gli irpini, che al momento sono ai limiti della zona playoff, partono con un paio di punti di vantaggio sull’undici toscano che, a sua volta, si trova soltanto un paio di lunghezze più su rispetto alla zona retrocessione.

Quanti gol al Partenio? Ecco il consiglio

Gli attacchi delle due squadre non sono certo pirotecnici (i Lupi conducono 16 a 14 in fatto di reti realizzate) mentre la difesa dell’Empoli fin qui ha fatto meglio (18 a 22 le reti subìte).

Il ruolino di marcia recente di entrambe le squadre non è brillante e la cosa che oggi appare fondamentale è... non perdere.

Ricorrere allora all’Under 2,5 potrebbe essere la soluzione migliore: quota 1.63 su Eplay24, 1.60 su Sisal, 1.57 su Bwin.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

