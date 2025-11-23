Torino-Como, una X per due: quote e pronostico

Esito primo tempo e finale: il consiglio per le scommesse

I granata, quattro punti in meno in classifica rispetto ai lariani, sono capaci di tutto e... del contrario di tutto. Nelle ultime 3 esibizioni hanno collezionato altrettanti pareggi e l’anello debole della catena sembra essere il potenziale offensivo visto che, al momento, le reti realizzate dal Toro sono soltanto 10 a fronte delle 16 subìte.

Dall’altro lato c’è invece un Como che continua a sorprendere (positivamente) proponendo un gioco brillante capace di mettere in difficoltà qualunque avversario. Merito sicuramente del suo allenatore Fabregas che è riuscito anche a ottimizzare la fase difensiva al punto che Butez ha fin qui incassato soltanto 6 reti (prima di questo weekend, tra i principali campionati europei, soltanto i portier di Roma e Arsenal avevano fatto di meglio).

Alla fine del primo tempo il Como non ha ancora mai fatto registrare il segno 2 (non ha mai chiuso i primi 45’ in vantaggio in trasferta e in svantaggio in casa) mentre questo è capitato un paio di volte al Torino, sempre in casa (2 a metà gara con l’Atalanta e 2 al 90’, 2 a metà gara con il Genoa e risultato ribaltato, segno 1, al 90’).

Mancherebbe il 2 prima all’intervallo e l’X finale... potrebbe essere questa la soluzione del rebus? Il pareggio al 90' si gioca a 3.15 su Eplay24, a 3.10 su Bwin, a 3.05 su LeoVegas.

Il 2 primo tempo è pagato 2.90 da Eplay24, NetBet e Sisal.