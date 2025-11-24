Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 24 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostici Serie B, Sampdoria-Juve Stabia: la giocata che può valere 3 volte la posta © LAPRESSE

Pronostici Serie B, Sampdoria-Juve Stabia: la giocata che può valere 3 volte la posta

Sfida delicata a Marassi tra i blucerchiati e le "Vespe": ecco come potrebbe finire
2 min
TagsSampdoriajuve stabiapronostico

Anche di lunedì non solo la Serie A ma anche la B con il posticipo tra Sampdoria e Juve Stabia a completare la giornata numero 13. Ecco il pronostico della delicata sfida in programma stasera a Marassi (ore 20.30).

Il match finisce in parità? Cosa dicono le quote

Per la Sampdoria anche questa è una stagione di grande sofferenza. Rimasta nel torneo cadetto grazie a un miracoloso ripescaggio dovuto alla penalizzazione del Brescia i blucerchiati stanno ripetendo il cammino già visto lo scorso anno, facendo forse anche peggio. Al momento occupano desolatamente l’ultima posizione con soli 7 punti all’attivo, hanno vinto in una sola occasione, ad eccezione di questa partita (4-1 al Pescara), la Samp non è mai riuscita a realizzare più di una rete ad incontro.

La Juve Stabia lotta per un posto nei playoff. Ha perso 2 delle ultime 3 gare in trasferta ma nelle altre 4 ha raccolto una vittoria e 3 pareggi facendo bene contro le squadre liguri (1-1 in casa dell’Entella al’’esordio, 3-1 a La Spezia nel match esterno successivo). Come pronostico per Sampdoria-Juve Stabia la scelta cade sul segno X.

Il pareggio è offerto a 3 da Eplay24, a 2.95 da Betsson, a 2.90 da BetFlag.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS