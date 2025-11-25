Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 25 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Champions League, Manchester City-Bayer Leverkusen: il pronostico© Getty Images

Champions League, Manchester City-Bayer Leverkusen: il pronostico

Per Guardiola l'occasione di salire a 13 punti nella classifica del maxi girone
TagsManchester CityBayer LeverkusenHaaland

In classifica 10 punti per il Manchester City e 5 per il Bayer Leverkusen. Con le prime delle escluse (dal 25° posto in giù) a quota 3 basta poco per intuire che basterà un successo perché Guardiola possa festeggiare in anticipo la qualificazione al turno successivo.

Sblocca Haaland? Le quote dei bookie

Poi ci sarà da completare l’opera per finire tra le prime 8 ma intanto il primo passo è fatto. Stasera dunque via con l’1, offerto a 1.23 da Eplay24, a 1.22 da Netwin, a 1.21 da Snai. Il pareggio oscilla tra 6.50 e 7, il 2 dei tedeschi tra 11 e 12.5.

Nella scommessa sul primo marcatore i bookie considerano Erling Haaland super favorito: l'ipotesi che sia del norvegese la prima firma sul match vale 3 per Eplay24, Netwin e NetBet.

Offerta che schizza a 10 per Patrik Schick, ex attaccante della Roma.

