mercoledì 26 novembre 2025
Pronostico Atletico Madrid-Inter, Chivu vuole ripartire dopo il ko nel derby

Pronostico Atletico Madrid-Inter, Chivu vuole ripartire dopo il ko nel derby

Nerazzurri vittoriosi nelle prime quattro gare di Champions, ora il test più impegnativo contro gli uomini dell'ex Simeone
2 min
Molto bene ne LaLiga, dove è quarto a -4 dal Real Madrid capolista ma meno bene in Champions League visto che nella classifica della prima fase al momento ha solo 6 punti. Non troppo bene in campionato (dove ha perso già quattro volte) ma benissimo in Champions League dove è prima a punteggio pieno (quattro partite, quattro vittorie). La sfida di stasera tra Atletico Madrid e Inter può essere fotografata da queste differenze che, inutile dirlo, contribuiscono a rendere più complicata la decifrazione del match.

Pronostico "Multigol"

I nerazzurri, in questa competizione, hanno fin qui realizzato 11 reti ma ne hanno incassata soltanto una mentre i “Colchoneros” di reti all’attivo ne hanno 10 ma ne hanno subìte addirittura 9. L’undici guidato da Simeone è andato ko nelle due sfide contro le inglesi (2-3 con il Liverpool prima e 0-4 a Londra contro l’Arsenal poi) liquidando invece agevolmente le pratiche Eintracht (5-1) e Union Saint Gilloise (3-1). L’Inter, bisogna dire la verità, non ha ancora avuto avversarie di spessore (ha battuto, nell’ordine, Ajax, Slavia Praga, Royale Union e Kairat Almaty) sfruttando nel migliore dei modi il calendario favorevole.

Stasera l’impegno sarà diverso e l’undici di Chivu, reduce dallo 0-1 nel derby con il Milan (prima partita della stagione, tra tutte le competizioni, nella quale non è andata in rete) potrebbe tornare a segnare.

Anche l’Atletico in fatto di reti non scherza... si potrebbe provare a guardare in direzione del Multigol 2-4 esito offerto a 1.52 da Eplay24, Betsson e Sisal.

