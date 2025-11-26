Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 26 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
X Factor 2025, il programma della semifinale: come cambiano le quote sul favorito per la vittoria finale© ANSA

X Factor 2025, il programma della semifinale: come cambiano le quote sul favorito per la vittoria finale

Giovedì 27 novembre verranno proclamati i quattro finalisti che accederanno alla serata conclusiva, in programma il 4 dicembre, a Piazza del Plebiscito a Napoli
3 min
TagsX Factor 2025quoteSemifinale

A un passo dalla finale di X Factor 2025. Giovedì 27 novembre va in onda la semifinale del talent condotto da Giorgia e che vede ancora in gara sei concorrenti, dopo l'eliminazione di Viscardi nel corso del quinto live.

Televoto 1ª manche 6ª puntata: per i bookie è corsa a due

Nella semifinale è prevista una prima manche, durante la quale si esibiranno tutti i concorrenti con l'accompagnamento dell'orchestra mentre la seconda sarà libera. Il più votato della prima manche andrà direttamente in finale. Per i bookie il più votato tramite televoto da casa sarà Erocaddeo, quota 2, tallonato da Rob a 2.50. Nella semifinale di X Factor 2025 è prevista una doppia eliminazione: facile prevedere che la tensione salirà alle stelle nella puntata che precede la finale, in programma giovedì 4 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli. Nel frattempo, ecco le quote aggiornate con riferimento al "Vincente X Factor 2025".

Chi vincerà X Factor 2025? Ecco cosa dicono le quote

Per settimane il grande favorito per la vittoria finale è stato PierC, talento che fa parte della squadra di Francesco Gabbani, insieme al "superstite" Tellynonpiangere.

Adesso però la situazione si è clamorosamente ribaltata. In lavagna ha fatto un doppio salto in avanti Rob, la giovane punk girl di Paola Iezzi, che la scorsa settimana aveva superato in quota Delia e, adesso, è considerata dai bookie la grande favorita per la vittoria di X Factor 2025. Il trionfo di Rob (all'anagrafe Roberta Scandurra) è offerto a 2.50 da GoldBet e Lottomatica, a 2.75 da Sisal. PierC perde una posizione in lavagna a vantaggio di Erocaddeo, unico cantante rimasto nella scuderia di Achille Lauro: il suo trionfo nella finale di Napoli è bancato a 3.25.
Solo quattro dei sei cantanti rimasti in gara parteciperanno alla serata conclusiva del music show. La prossima serata prevede come detto una doppia eliminazione, con Tellynonpiangere e Delia considerati dai bookie tra i più a rischio avendo le quote più basse con riferimento al mercato "Eliminato Sì" nel corso della 6ª puntata dei live.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

