Conference League, ecco come finirà Fiorentina-Aek secondo i bookmaker

A differenza di quanto è finora avvenuto in Serie A i viola nella classifica di Conference League sono abbastanza in alto (occupano l’ottava posizione con 6 punti all’attivo) mentre l’ Aek Atene , avversario di turno, è più giù di un paio di lunghezze ma vanta una forma recente discreta (nel loro campionato hanno vinto le ultime 3 partite disputate).

Scopri a quanto è quotato l'1 viola. E Dzeko...

Il cambio di allenatore sulla panchina toscana ha portato due pareggi consecutivi in campionato ma Vanoli (che ha preso il posto di Pioli) è ancora a caccia del primo successo con i gigliati. Quella di stasera potrebbe essere l’occasione giusta anche se la Fiorentina dovrà fare molta attenzione perché è vero che l’Aek segna poco ma è altrettanto vero che subisce pochissime reti (nel suo campionato solo 7 in 11 giornate a cui si aggiungono le 4 prese in Conference League).

Le quote suggeriscono l’1, una indicazione che in sede di pronostico su Fiorentina-Aek si può anche condividere. Il successo dei toscani è offerto a 1.91 da Eplay24, a 1.87 da Eurobet, a 1.73 da LeoVegas.

In chiave marcatori occhi puntati su Edin Dzeko, annunciato da Vanoli tra i titolari. Una rete nel match dell'ex Roma e Inter si gioca a 2.60 su Eplay24 e NetBet, a 3 su Elabet e Sisal.