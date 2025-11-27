Europa League, Bologna-Salisburgo: migliori quote e pronostico
Obiettivo risalita. Il Bologna, che va fortissimo in campionato, non riesce a decollare in Europa League al punto che, al giro di boa, occupa con soli 5 punti all’attivo l’ultima posizione utile per accedere al turno successivo (la 24ª). Una posizione scomodissima che impone, appunto, una risalita in classifica immediata per evitare di perdere il biglietto per la fase a eliminazione diretta.
Vince il Bologna? Le quote per il segno 1
La prima occasione per rimettere in ordine la situazione è quella di stasera contro il Salisburgo che, purtroppo per lui, se la passa decisamente peggio degli emiliani.
Gli austriaci di punti ne hanno fin qui conquistati soltanto 3 (dopo 3 ko iniziali nell’ultima esibizione europea hanno battuto 2-0 i modesti olandesi del G.A.Eagles) realizzando complessivamente 4 reti e incassandone 6. Su quest’ultimo, particolare fronte anche il Bologna in questa competizione non ha finora brillato.
In tutto ha messo a segno soltanto 3 reti ma, a dire il vero, ne ha anche incassate soltanto 3. Un bottino striminzito che si scontra con il ritmo realizzativo dei rossoblù in campionato dove, nelle ultime 9 partite, sono andati a segno 20 volte e sono rimasti a secco soltanto in una occasione (0-0 con il Torino).
Le premesse perché il Bologna riesca a conquistare l’intera posta in palio, il segno 1 merita fiducia nei pronostici su Bologna-Salisburgo.
La vittoria della squadra di Vincenzo Italiano si può giocare a 1.38 su Eplay24, a 1.37 su LeoVegas, a 1.36 su Bet365. Optando per l'1 primo tempo l'offerta sale a quota 1.80.