Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 27 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Porto-Nizza, pronostico: niente più "regali" da parte dei lusitani© EPA

Porto-Nizza, pronostico: niente più "regali" da parte dei lusitani

Ecco cosa giocare nella sfida in programma stasera (ore 18.45) al Do Dragao
2 min
TagsPortoNizzapronostico

Tra le sfide che il turno di Europa League propone stasera c’è anche Porto-Nizza dove la compagine portoghese, 7 punti all’attivo nella classifica di questa competizione, riceve quella francese che, dopo 4 partite disputate, è ancora ferma al palo (4 sconfitte e zero punti all’attivo) e che in Ligue 1 viene da 3 ko consecutivi.

Porto favorito secondo i bookie

Il Porto nel turno precedente aveva la possibilità di fare un balzo decisivo verso la qualificazione ma non è andato oltre il pareggio (1-1) in Olanda contro il modesto Utrecht (che proprio contro i lusitani ha conquistato il primo punto in Europa).

A questo punto non c’è più spazio per i regali e i favori del pronostico allo stadio Do Dragao stasera convergono tutti verso il segno 1.

Il successo del Porto è offerto a 1.40 da Eplay24, a 1.38 da Snai, a 1.37 da LeoVegas. Il pareggio vale circa 5 volte la posta mentre il 2 può toccare quota 8.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS