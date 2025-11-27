Pronostico Roma-Midtjylland, Gasperini all'assalto della rivelazione danese

Prima, da sola, in campionato ma esattamente a metà classifica in Europa League . Con questo biglietto da visita la Roma riceve oggi all’Olimpico, nel tardo pomeriggio, un Midtjylland che è primo, da solo e a punteggio pieno, nella classifica dell’Europa League e occupa il secondo posto nel suo campionato (ko nell’ultimo turno è stato scavalcato dall’Aarhus).

Roma batte Midtjylland? Segno 1 a quota...

Si potrebbe pensare a un calendario fin qui estremamente favorevole alla formazione danese ma non è proprio così. Il Midtjylland ha infatti battuto in questa competizione, nell’ordine, Sturm Graz, Nottingham, Maccabi Tel Aviv e Celtic che non saranno certo fulmini di guerra ma neanche squadre di bassa categoria.

La Roma dovrà dunque fare molta attenzione e non sottovalutare l’avversaria. I giallorossi hanno bisogno di punti per continuare a rimanere nel gruppo delle “qualificate” (i 6 al momento all’attivo non danno assolutamente garanzie) ma sarebbe gravissimo se dovessero rimanere dove sono.

Le prestazioni recenti sono dalla parte dell’undici di Gasperini e il segno 1, alla fine, sembra quello più giusto su cui puntare. Scopriamo le migliori quote dei bookmaker per la vittoria giallorossa.

L'1 è proposto a 1.45 da Eplay24, Eurobet e Sisal, a 1.47 invece da Bwin e Lottomatica. Il segno X oscilla tra 4.50 e 4.70, il 2 tra 6.50 e 7.