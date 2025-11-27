Derby Cesena-Modena, quote equilibrate: ecco cosa giocare

Pronostico Multigol al Manuzzi

Il Modena di Sottil è atteso dunque dal Cesena, quarto in graduatoria e poco incline... alle mezze misure. Già, perchè il Cesena si distingue per un particolare primato: da ben otto giornate a questa parte i bianconeri non collezionano un pareggio. Nessuno in questo campionato è stato così a lungo senza il segno “X”. Eppure il derby Cesena-Modena nelle previsioni degli operatori sarà equilibrato.

Il segno 2 è di poco favorito, a 2.65 su Eurobet, GoldBet e Betsson, rispetto al segno 1 proposto a 2.90 da Bet365, Planetwin e Snai. Valori vicini tra loro e molto alti, specchio appunto di un match dal pronostico piuttosto incerto come ogni derby che si rispetti.

Più solido fin qui il Modena (seconda miglior difesa del torneo cadetto) rispetto ad un Cesena che ha incassato 14 gol. Puntate aperte ovviamente anche sul numero di reti nella sfida del Manuzzi.

Più Under 2,5 sulla carta che Over, a metà strada tra i due esiti si colloca il Multigol 2-3 ovvero due o tre reti totali in partita: 2.00 l'offerta di Eplay24 e NetBet per questo esito, 1.95 quella di Sisal.

Per quanto riguarda i marcatori, i bookie puntano su Shpendi e Gliozzi: quota 3 per il sigillo dell'attaccante del Cesena (5 centri in campionato) mentre la rete del bomber del Modena, capocannoniere del campionato con 7 gol, è in lavagna a 3.50.