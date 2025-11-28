Pronostico Milan-Lazio, Sarri può fare risultato contro Allegri? Ecco il parere dei bookie
La Lazio per sfatare il tabù trasferta, il Milan per conquistare il primato della classifica almeno per una notte, aspettando Roma-Napoli e Pisa-Inter. Ecco il pronostico di Milan-Lazio, sfida in programma sabato 29 novembre alle 20.45.
Tra Under e Over 2,5 spunta... il Multigol
Concreto e cinico, nel rispetto della mentalità del suo allenatore Allegri, il Milan è a due punti dalla vetta occupata dalla Roma. Dopo il ko con la Cremonese, il Diavolo ha collezionato 7 vittorie e 4 pareggi (18 gol fatti e 9 subìti). Equilibrio totale nel conteggio degli Under/Over 2,5 (6/6) e Goal/No Goal: (6/6).
Piccola curiosità, potenzialmente utile per i pronostici: i rossoneri al Meazza non hanno ancora centrato la somma gol 2. Lazio regina in Serie A in materia di No Goal: 10 in 11 giornate, con l'Under 2,5 presente in 9 delle 12 partite fin qui giocate dai biancocelesti. Occhio però all'ultimo precedente al Meazza: la Lazio vinse 2-1.
Tenendo conto di questi dati, si può ricavare come pronostico il Multigol 2-3, una via di mezzo tra Under e Over 2,5.
Una giocata che vale 2 per Eplay24 e NetBet, 1.90 per Sisal.