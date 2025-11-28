Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 28 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Juventus-Cagliari, Spalletti vuole ripartire anche in Serie A© LAPRESSE

Pronostico Juventus-Cagliari, Spalletti vuole ripartire anche in Serie A

Dopo l'importante vittoria in Champions i bianconeri puntano al successo anche in campionato, dove sono reduci da due pareggi
3 min
TagsJuventusCagliaripronostico

Uscito con tre punti dal gelo norvegese, Spalletti punta al successo anche in campionato dove la sua squadra è reduce da due pareggi, contro Torino e Fiorentina. Ecco quote e pronostico di Juventus-Cagliari, partita in programma sabato 29 novembre alle ore 18.00.

Juve in vantaggio al riposo? Le quote dei bookie per l'1 primo tempo

Il Cagliari è reduce dal pirotecnico 3-3 col Genoa, risultato che ha portato a otto la striscia di gare senza vittorie per l'undici di Pisacane: quattro pareggi e quattro ko. In casa dei bianconeri i sardi non vincono dal 31 gennaio 2009 e non sembra questa l'occasione adatta per interrompere il lungo digiuno.

Dello stesso avviso sono anche i bookmaker, convinti che sarà la Juve a conquistare i tre punti. Il segno 1 si gioca a 1.32 su Eplay24 e Betsson, a 1.30 invece su Snai. La Vecchia Signora è sì imbattuta tra le mura amiche (tre vittorie e tre pareggi) ma, a metà gara, è andata in vantaggio solo contro l'Inter.

Per chi ritiene opportuno puntare sull'1 primo tempo, ecco le migliori quote: 1.80 l'offerta di Bwin, Sisal e Bet365, 1.74 quella di Eplay24 e NetBet.

Inter, Udinese e Cremonese: queste le tre squadre a cui la Juve, in campionato, è riuscita a segnare almeno un gol in entrambi i tempi. Il Cagliari sarà la quarta "vittima"?

I bianconeri a segno in entrambi i tempi è un'ipotesi offerta a 2.15.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS