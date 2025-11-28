Como-Sassuolo, il pronostico: lariani imbattuti da dieci partite

Non solo non è più una sorpresa ma, addirittura, si colloca al sesto posto in classifica lasciando intravedere la possibilità di staccare un biglietto per una delle competizioni europee del prossimo anno. Di chi si tratta? Ma del Como , ovviamente, che è imbattuto da 10 partite consecutive e ha messo in seria difficoltà anche le “grandi” che ha incontrato (2-0 alla Lazio e alla Juventus nonché pareggi con Napoli e Atalanta). Senza contare il 5-1 al Torino, in trasferta, in occasione della sua ultima esibizione.

Como favorito, occhio ai dati sui primi tempi

Stasera, nell’anticipo della Serie A, ai lariani tocca ospitare il Sassuolo che procede invece a corrente alternata ma che, comunque, in classifica naviga in acque assai tranquille.

Gli emiliani fanno registrare un rendimento in trasferta migliore di quello casalingo. Dopo aver perso le prime due gare esterne hanno poi continuato incamerando 10 punti grazie a 3 vittorie e un pareggio. Il Como però risponde in maniera brillante... è imbattuto in casa con 3 vittorie e 3 pareggi in 6 esibizioni effettuate davanti ai propri tifosi.

Per dovere di cronaca tocca riferire che l’undici guidato da Fabregas non ha mai fatto registrare il segno 2 alla fine del primo tempo (ovvero, vale la pena ricordarlo, non ha mai chiuso la prima frazione di gioco in svantaggio in casa e non è mai andato in vantaggio al riposo in trasferta) mentre il Sassuolo da 7 turni non vede il segno 1 né al 45’ né al 90’ (in entrambi i casi non è avanti nel punteggio in casa e non è sotto in trasferta).

Per come stanno andando le cose l’1 sembra doveroso e chissà, con un’accoppiata parziale/ finale 2/1 (eventualità da oltre 20 volte la posta) in un colpo solo troverebbero conferma sia il pronostico che la statistica. Per quanto riguarda l'esito finale, come detto, fiducia al Como una cui vittoria è offerta a 1.68 da Eplay24, a 1.66 da Bwin, a 1.63 da Planetwin.

Il pareggio si gioca tra 3.60 e 3.90, il 2 invece tra 5.20 e 5.50.