Bundesliga, tanti gol in M'gladbach-Lipsia? Occhio alle quote

Anche in Germania il turno di campionato scatta stasera con l’anticipo tra M’gladbach e Lipsia . Il Borussia si è improvvisamente risvegliato da un torpore iniziale che lo aveva visto disputare 8 partite con soli 3 punti conquistati e 6 reti all’attivo.

Che quota per il 2 del Lipsia!

Poi, nell’arco delle ultime 3 giornate, sono arrivate 3 vittorie, 9 punti e ben 10 reti realizzate che gli hanno permesso di lasciare ad altri le zone di classifica più pericolose.

Il Lipsia è invece secondo e prova a tenere il passo del Bayern anche se le 6 lunghezze di distacco dai bavaresi non sembrano facili da recuperare.

I “Rot Bullen”, se si fa eccezione del match d’esordio proprio in casa del Bayern (0-6), sono sempre andati in rete almeno una volta in tutti gli altri successivi e, se si guarda alle ultime 10 giornate il Lipsia ha collezionato 8 vittorie con un pareggio a Dortmund nel mezzo e un ko in occasione dell’ultima trasferta sul campo dell’Hoffenheim.

Per le quote è il 2 che si lascia preferire (vale 2.22 per Eplay24 e NetBet, 2.20 per AdmiralBet e Bwin) e si potrebbe anche provare.

In alternativa Goal e Over 2,5: quota 1.58 su Eplay24, NetBet e StarYes.