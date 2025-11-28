Corriere dello Sport.it
venerdì 28 novembre 2025
LaLiga, Getafe-Elche: per le quote sembra una questione di...

LaLiga, Getafe-Elche: per le quote sembra una questione di...

Partita di metà classifica con vista possibile sull'Europa
2 min
TagsGetafeElchequote

Anticipo di metà classifica ne LaLiga che questa sera propone un Getafe-Elche con vista possibile sulle zone anche più alte della graduatoria. Il Getafe è settimo con 17 punti e precede di una lunghezza soltanto l’Elche che ha fin qui realizzato qualche rete in più (15 a 12) rispetto ai suoi odierni avversari. Avversari che però ne hanno una in meno al passivo (15 contro 16).

Quanti gol al Coliseum? Ecco il consiglio

Considerando che le giornate sono state finora 13 vien da sè che di fronte non ci sono proprio due attacchi pirotecnici. Il Getafe non pareggia da 6 turni di fila (2 sconfitte prima a cui hanno fatto seguito 2 vittorie e altri 2 ko nelle ultime 2 esibizioni) mentre l’Elche, che non aveva mai perso nell’arco delle prime 7 giornate, non ha poi più vinto nelle ultime 6 (3 pareggi e 3 sconfitte).

Sempre a proposito dell’Elche vale la pena evidenziare che non ha ancora mai fatto registrare un segno 2 al 90’, né perdendo in casa né vincendo in trasferta.

Finora 5 volte Under 2,5 nelle 6 gare interne disputate dal Getafe con l’Elche che risponde con 5 esiti Goal in 6 esibizioni esterne. L’esito del match è decisamente incerto (segno 1 a 2.25, il 2 vale 3.80 e il pareggio 2.90) ma alla fine, a prescindere dall’1X2, probabile che sia l’Under 2,5 che si faccia vedere.

Una sfida con massimo due reti è offerta a 1.40 da Eplay24 e NetBet, a 1.37 da Marathonbet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

