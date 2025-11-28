Corriere dello Sport.it
venerdì 28 novembre 2025
Pronostico Leverkusen-Dortmund, sfida spettacolo tra Schick e Guirassy© Getty Images

Pronostico Leverkusen-Dortmund, sfida spettacolo tra Schick e Guirassy

In Bundesliga si affrontano due formazioni che in Champions hanno messo ko, rispettivamente, Manchester City e Villarreal
2 min
TagsLeverkusenDortmundschick

Il Bayern fa un campionato a parte, in Bundesliga si lotta quindi per le piazze d’onore. Importante, in tal senso, lo scontro diretto in programma sabato alle 18.30 tra Leverkusen e Dortmund. Ecco il pronostico dell'avvincente sfida tra Schick e Guirassy.

Almeno tre reti alla BayArena? Le migliori quote dell'Over 2,5

Il Bayer è terzo con 23 punti, uno in più rispetto al Borussia che in Champions ha strapazzato il Villarreal: 4-0. Anche le “Aspirine” però hanno firmato una grande impresa, vincendo 2-0 a Manchester contro il City di Guardiola (a segno anche l’ex romanista Patrik Schick). Per l’undici di Hjulmand si è trattato del quarto successo di fila tra campionato e Champions.
Il Dortmund in Bundesliga ha perso solo in casa del Bayern (1-2), che ha giustiziato anche il Leverkusen.

Detto che i padroni di casa in campionato non pareggiano da ben sette turni (e questa sfida si preannuncia aperta a qualsiasi risultato), c’è un dato di cui dar conto.

Il Dortmund è rimasta l’unica squadra della Bundesliga a non aver ancora fatto registrare la somma gol 4. Sulla carta, alla “BayArena” le reti non dovrebbero mancare.

L'Over 2,5 incontra il gradimento dei bookie: 1.54 l'offerta di Eplay24, 1.53 quella di Snai e 1.51 quella di Starcasinò Bet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

