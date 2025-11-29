Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 29 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Atalanta-Fiorentina, le statistiche suggeriscono...© APS

Pronostico Atalanta-Fiorentina, le statistiche suggeriscono...

Sfida delicata alla New Balance Arena di Bergamo tra gli uomini di Palladino (ex) e quelli di Vanoli
2 min
TagsatalantaFiorentinapronostico

Dall'Europa al campionato con un solo obiettivo: i tre punti. L'Atalanta, senza successi dalla 4ª di campionato, ospita una Fiorentina decisa a cancellare lo zero alla voce "vittorie in Serie A". Scopriamo dunque quote e pronostico di Atalanta-Fiorentina, in programma domenica 30 novembre alle ore 18.00.

Atalanta o Fiorentina? Ecco chi è favorito per le quote

La netta vittoria ottenuta contro l'Eintracht conferma che l'Atalanta ha un grande potenziale. A Palladino, ex allenatore della Fiorentina, il compito di far sì che la Dea sprigioni la sua qualità anche in campionato, dove ha alle spalle cinque pareggi e tre sconfitte. Sei pareggi e sei ko il "bottino" della Fiorentina in questo campionato, con Vanoli in sella i viola hanno diviso la posta contro Genoa (2-2) e Juventus (1-1).

In questa sfida i favori del pronostico sono per l'Atalanta, una cui vittoria è proposta a 1.71 da Eplay24 e William Hill, a 1.70 da Snai. Il pareggio vale mediamente 3.75 mentre il 2 viola è reperibile a 4.75.

Ci sono un paio di statistiche che possono ispirare un certo tipo di pronostico. La Fiorentina, insieme al Genoa, è rimasta l'unica squadra del campionato a non aver ancora fatto registrare il parziale/finale 1/1.

In secondo luogo, bergamaschi e toscani hanno collezionato l'esito Goal otto volte a testa in dodici giornate. Alla New Balance Arena almeno una rete per parte si gioca a 1.80, offerta che sale a 2.50 per un eventuale parziale/finale 1/1: ovvero, Atalanta in vantaggio al riposo e poi vincente partita.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS