Pronostico Atalanta-Fiorentina, le statistiche suggeriscono...

Atalanta o Fiorentina? Ecco chi è favorito per le quote

La netta vittoria ottenuta contro l'Eintracht conferma che l'Atalanta ha un grande potenziale. A Palladino, ex allenatore della Fiorentina, il compito di far sì che la Dea sprigioni la sua qualità anche in campionato, dove ha alle spalle cinque pareggi e tre sconfitte. Sei pareggi e sei ko il "bottino" della Fiorentina in questo campionato, con Vanoli in sella i viola hanno diviso la posta contro Genoa (2-2) e Juventus (1-1).

In questa sfida i favori del pronostico sono per l'Atalanta, una cui vittoria è proposta a 1.71 da Eplay24 e William Hill, a 1.70 da Snai. Il pareggio vale mediamente 3.75 mentre il 2 viola è reperibile a 4.75.

Ci sono un paio di statistiche che possono ispirare un certo tipo di pronostico. La Fiorentina, insieme al Genoa, è rimasta l'unica squadra del campionato a non aver ancora fatto registrare il parziale/finale 1/1.

In secondo luogo, bergamaschi e toscani hanno collezionato l'esito Goal otto volte a testa in dodici giornate. Alla New Balance Arena almeno una rete per parte si gioca a 1.80, offerta che sale a 2.50 per un eventuale parziale/finale 1/1: ovvero, Atalanta in vantaggio al riposo e poi vincente partita.