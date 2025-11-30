Corriere dello Sport.it
domenica 30 novembre 2025
Come finirà il derby campano Benevento-Salernitana? Ecco cosa dicono le quote© FOTO MOSCA

Come finirà il derby campano Benevento-Salernitana? Ecco cosa dicono le quote

Sfida d'alta classifica al Vigorito: emozioni garantite
2 min
In Italia consueto appuntamento del lunedì con la Serie C. Nel girone C va in onda lunedì sera (ore 20.30) il derby campano Benevento-Salernitana con la formazione ospite che, in caso di vittoria, raggiungerebbe il Catania in cima alla classifica e quella di casa che, in caso di vittoria, scavalcherebbe la Salernitana portandosi al secondo posto a -2 dalla vetta.

Segno 1 al Vigorito? Non facile ma ben pagato

Le premesse per assistere ad una gara avvincente e ricca di colpi di scena sembrano quindi esserci tutte e c’è un altro elemento che sembra degno di nota.

Il ruolino di marcia del Benevento in casa è superlativo... nelle 9 partite complessivamente disputate al Vigorito (amichevole precampionato e Coppa Italia di serie C comprese) ha vinto 8 volte, ha pareggiato la gara rimanente e ha sempre realizzato almeno una rete.

La Salernitana in trasferta ha fatto registrare 4 successi ma ha perso a Catania pareggiando anche a Casarano e Latina.

Non sarà una passeggiata ma il segno 1 si lascia preferire: quota 2.08 su Eplay24, 2.07 su Betsson, 2.05 su AdmiralBet. Il pareggio vale mediamente a 3.20, il 2 della Salernitana è pagato circa 3.40.

