Fenerbahce-Galatasaray, il pronostico di un caldissimo derby di Istanbul

La rivalità tra Fenerbahce e Galatasaray è accesissima, in campo e sugli spalti. Oggi, come se non bastasse, in palio c’è anche il primato in classifica visto che il Galatasaray è al momento al comando della Superlig con 32 punti ma il Fenerbahce è dietro di un punto soltanto.

Comparazione quote: esito Goal Fenerbahce-Galatasaray

Se il derby di Istanbul di solito è caldo stavolta sarà addirittura caldissimo. Il Fenerbahce è l’unica squadra del torneo che è ancora imbattuta e vanta il miglior attacco del campionato (30 reti all’attivo). Ha subìto fin qui 12 reti contro le sole 8 invece incassate dal Galatasaray (che di reti ne ha realizzate 28).

Entrambe cercheranno di vincere e il Goal sembra la soluzione più probabile di questo intricatissimo rebus.

Almeno una rete per parte è un'ipotesi offerta a 1.53 da Eplay24 e NetBet, a 1.52 da Elabet.