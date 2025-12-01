LaLiga, Rayo-Valencia: il pronostico sorride a...

Rayo favorito: massimo due reti totali?

A contendersi la preziosa posta in palio saranno Rayo e Valencia con l’undici di Vallecas che al momento ha 16 punti all’attivo e viaggia con 3 lunghezze di vantaggio rispetto agli odierni avversari.

Il Valencia, con i suoi 13 punti, è strettamente a contatto con la zona retrocessione dalla quale si è tirata fuori grazie alle ultime due esibizioni (pareggio con il Betis prima e vittoria contro il Levante poi). Il margine conquistato è però risicatissimo e non può certo bastare ma la trasferta di stasera non è comunque delle più agevoli.

Il Vallecano viene da due pareggi in campionato opposti tra loro, 0-0 con il Real Madrid capolista e 0-0 con l’Oviedo fanalino di coda e quindi contro il Valencia tutto può accadere.

Le due formazioni che si affrontano stasera hanno entrambe realizzato soltanto 12 reti ma mentre l’undici di casa ne ha incassate soltanto 14, gli ospiti ne hanno subìte ben 21.

Posizione di classifica e fase difensiva sono gli elementi che, per le quote, fanno la differenza e così i favori del pronostico vanno in direzione del segno 1.

L’Under 2,5, sulla carta, rappresenta una valida alternativa. Uno sguardo alle quote. La vittoria del Rayo è offerta a 2.03 da Eplay24, a 1.98 da Bwin, a 1.97 da BetFlag.

L'Under 2,5 si può giocare a 1.67 su Eplay24, a 1.66 su Bwin, a 1.65 su Sisal.