Pronostico Juventus-Udinese, Spalletti cerca il pass per i quarti di Coppa Italia

A quanto si gioca l'1 di Juventus-Udinese? Scopri le quote

Una sfida tutta bianconera con l’undici di Spalletti che entra in gioco adesso mentre quello friulano ha già disputato due incontri battendo 2-0 la Carrarese prima e 2-1 il Palermo poi. L’Udinese, Coppa Italia a parte, procede a corrente decisamente alternata. Nelle ultime 6 esibizioni ha fatto registrare 3 vittorie e 3 sconfitte la prima delle quali è arrivata a fine ottobre proprio contro la Juventus (quella di Tudor).

Quella di Spalletti ha conquistato sabato scorso la prima vittoria in campionato battendo 2-1 il Cagliari dopo che era andata in svantaggio poco prima della mezz’ora di gioco. Uno svantaggio che è durato soltanto un minuto con Yildiz che prima ha pareggiato e poi, nel recupero del primo tempo, ha raddoppiato regalando i 3 punti alla sua squadra.

L’Udinese non ha al momento troppe preoccupazioni e, proprio per questo, può affrontare la sfida di stasera con grande serenità. Se si qualifica avrà compiuto un’impresa, se viene eliminata nessuno avrà da ridire. Esattamente l’opposto della Juventus che deve conquistare i quarti altrimenti le polemiche torneranno a montare.

Per le quote l’1 non sembra in discussione: vale 1.37 per Eplay24, 1.35 per Snai, 1.30 per Bwin. Il pareggio rende 5 volte la posta mentre il 2 può superare quota 8.

Chi cerca un’alternativa potrebbe prendere in considerazione il Goal: a 1.96 sulle lavagne di Eplay24, NetBet e StarYes.