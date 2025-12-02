Corriere dello Sport.it
Pronostico Dortmund-Leverkusen, missione rivincita per Schick e compagni© Getty Images

Pronostico Dortmund-Leverkusen, missione rivincita per Schick e compagni

Bis ravvicinato in Coppa di Germania, sabato in Bundesliga è finita così...
1 min
Anche in Germania, nella Dfb Pokal, è tempo di ottavi di finale. Il più avvincente (e incerto) di oggi mette di fronte, di nuovo a distanza di soli tre giorni, Dortmund e Leverkusen che si sono appena scontrate in campionato.

Pioggia di gol a Dortmund? Le migliori quote della combo

Sabato scorso, alla BayArena, il Borussia si è imposto per 2-1 con Schick e compagni sotto 0-2 fino all’83’ nonostante il predominio fatto registrare in quasi tutte le statistiche (63% di possesso palla, 14 tiri a 7 ma 4 ciascuno nello specchio della porta, 10 corners a 3).

Di reti le due squadre ne fanno e ne prendono, anche stavolta sembrano possibili Goal e Over 2,5.

La combo stavolta è offerta a 1.75 da Eplay24 e NetBet, a 1.85 da Sisal.

