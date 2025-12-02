Pronostico Barcellona-Atletico Madrid, sfida spettacolare tra Lamine Yamal e Julian Alvarez

La Supercoppa di Spagna è in programma la seconda settimana di gennaio del prossimo anno e, in presenza di un calendario assai fitto per le prime della classe de LaLiga , forse sarebbe il caso di intervenire. Protagoniste di questo appuntamento sono Barcellona e Atletico Madrid , prima e quarta nel massimo campionato iberico, e così ecco che arriva il cambio di programma.

Segnano entrambe? Le quote dei bookie per l'esito Goal

La sfida tra blaugrana e Colchoneros, originariamente prevista alla 19ª giornata, viene anticipata a stasera con la concreta possibilità di regalare reti e spettacolo andando a incidere direttamente sulle posizioni di vertice del campionato.

Il Barcellona al momento è primo con 34 punti, uno in più del Real Madrid, due in più del Villarreal e tre in più dell’Atletico Madrid. Merengues e Sottomarino Giallo sperano evidentemente nell’impresa da parte del Cholo Simeone che permetterebbe loro di puntare al sorpasso ma, sotto questo particolare aspetto, non ci si può sbilanciare.

I catalani hanno fin qui messo a segno 39 reti proponendo, con ampio margine, il miglior attacco del torneo mentre l’Atletico ha finora subìto solo 11 reti e rappresenta la miglior difesa del campionato.

Il Barcellona in campionato ha perso contro Siviglia e Real Madrid pareggiando unicamente con il Rayo mentre l’Atletico ha perso soltanto all’esordio contro l’Espanyol collezionando poi una striscia di 13 risultati utili consecutivi (9 vittorie e 4 pareggi) realizzando almeno una rete in tutte le partite disputate.

Anche Lamine Yamal e compagni non sono ancora mai rimasti a secco e allora il Goal sembra essere l’esito più adatto a questa sfida.

Almeno una rete per parte al Camp Nou si gioca a 1.44 su Eplay24 e Betsson, a 1.42 su Sisal.