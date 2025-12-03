Pronostico Arsenal-Brentford, Arteta vuole rispondere al successo del City

In Premier League prosegue il turno infrasettimanale e stasera sono in programma altre 6 partite. Riflettori puntati su Arsenal-Brentford , altro derby londinese , con la capolista che ha la possibilità di infilare il decimo successo in campionato, utile a tenere a distanza tutte le inseguitrici prima fra tutti il Manchester City , che ieri ha battuto 5-4 il Fulham..

Arsenal vincente e...

Tra “Gunners” e “Bees” ci sono al momento 11 punti di differenza e 9 posizioni di classifica. Il Brentford in casa vince spesso e volentieri (di recente ha battuto anche Liverpool e Man Utd) ma in trasferta non brilla (fin qui 1 vittoria e 5 ko con sole 6 reti realizzate).

Tutto spinge verso l’1 e l’Over 2,5: a 2.04 sulle lavagne di Eplay24 e NetBet, a 2.10 su Sisal.