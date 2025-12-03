Ottavi di Coppa Italia, il pronostico di Napoli-Cagliari

Champions League, campionato e adesso la Coppa Italia . Il calendario del Napoli è fittissimo ma le ultime esibizioni hanno fornito ad Antonio Conte delle risposte molto confortanti. La sua squadra, dopo aver battuto l’ Atalanta si è ripetuta con il Qarabag e ha completato il tris all’Olimpico contro la Roma .

Napoli, quanto paga il segno 1 (al 90') sul Cagliari

Per gli azzurri neanche il tempo di festeggiare che già si torna in campo, oggi appunto, per gli ottavi della Coppa Italia. La lista degli infortunati in casa Napoli è lunghissima e non accenna ad accorciarsi e gli impegni ravvicinati costringeranno Conte ad affrontare il Cagliari, avversario designato per questo impegno di metà settimana, facendo probabilmente ricorso a un turnover massiccio.

I sardi sono arrivati fin qui avendo eliminato Entella e Frosinone ma la situazione di classifica in campionato (soltanto un punto di margine dalla terz’ultima) fornisce loro ben altre preoccupazioni e non dovrebbe fare di questa competizione un obiettivo sul quale spendere troppe energie.

La Coppa Italia regala spesso delle sorprese e quindi, nonostante tutto, al Napoli non è concesso prendere sotto gamba gli avversari senza contare che l’opportunità di mettersi in mostra, magari data a chi gioca meno, potrebbe paradossalmente rappresentare un punto a favore dei partenopei.

In sintonia con le quote fiducia concessa al segno 1, offerto a 1.51 da Eplay24, a 1.50 da Snai, a 1.46 da LeoVegas. Il pareggio al 90' oscilla tra quota 3.50 e 4.25, il 2 del Cagliari tra 5.25 e 7.50.