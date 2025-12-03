Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 3 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Ottavi di Coppa Italia, il pronostico di Napoli-Cagliari© FOTO MOSCA

Ottavi di Coppa Italia, il pronostico di Napoli-Cagliari

Ampio turnover per Antonio Conte contro gli uomini di Pisacane: le quote del match
2 min
TagsnapoliCagliariquote

Champions League, campionato e adesso la Coppa Italia. Il calendario del Napoli è fittissimo ma le ultime esibizioni hanno fornito ad Antonio Conte delle risposte molto confortanti. La sua squadra, dopo aver battuto l’Atalanta si è ripetuta con il Qarabag e ha completato il tris all’Olimpico contro la Roma.

Napoli, quanto paga il segno 1 (al 90') sul Cagliari

Per gli azzurri neanche il tempo di festeggiare che già si torna in campo, oggi appunto, per gli ottavi della Coppa Italia. La lista degli infortunati in casa Napoli è lunghissima e non accenna ad accorciarsi e gli impegni ravvicinati costringeranno Conte ad affrontare il Cagliari, avversario designato per questo impegno di metà settimana, facendo probabilmente ricorso a un turnover massiccio.

I sardi sono arrivati fin qui avendo eliminato Entella e Frosinone ma la situazione di classifica in campionato (soltanto un punto di margine dalla terz’ultima) fornisce loro ben altre preoccupazioni e non dovrebbe fare di questa competizione un obiettivo sul quale spendere troppe energie.

La Coppa Italia regala spesso delle sorprese e quindi, nonostante tutto, al Napoli non è concesso prendere sotto gamba gli avversari senza contare che l’opportunità di mettersi in mostra, magari data a chi gioca meno, potrebbe paradossalmente rappresentare un punto a favore dei partenopei.

In sintonia con le quote fiducia concessa al segno 1, offerto a 1.51 da Eplay24, a 1.50 da Snai, a 1.46 da LeoVegas. Il pareggio al 90' oscilla tra quota 3.50 e 4.25, il 2 del Cagliari tra 5.25 e 7.50.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS