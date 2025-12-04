Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 4 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Serie B, Juve Stabia-Bari: ecco un esito dalla quota interessante© LAPRESSE

Serie B, Juve Stabia-Bari: ecco un esito dalla quota interessante

Al "Menti" si recupera il match della 10ª giornata: analisi e consigli scommesse
2 min
Tagsjuve stabiaBariSerie B

Le vicende extra calcistiche che hanno visto protagonista la Juve Stabia verso la fine dello scorso mese di ottobre avevano costretto al rinvio della sfida casalinga dei campani contro il Bari. Una sfida che viene recuperata stasera con le “Vespe” a ridosso della zona playoff e i “Galletti” mestamente quart’ultimi a braccetto con il Sudtirol.

Comparazione quote: Juve Stabia vincente

Ovvio, quindi, che entrambe le squadre in campo abbiano voglia e necessità di far punti nel tentativo di avvicinarsi ai propri obiettivi.

La Juve Stabia con una vittoria potrebbe scavalcare in un colpo solo tre squadre portandosi al settimo posto mentre il Bari, con i 3 punti, farebbe esattamente lo stesso sorpasso lasciando ad altri la zona retrocessione.

I campani, al Menti, sono imbattuti (3 vittorie e 3 pareggi) mentre i pugliesi, in trasferta, non hanno ancora mai vinto avendo collezionato 2 pareggi e 5 sconfitte.

Una situazione che assegna ai padroni di casa i favori del pronostico con il segno 1, anche ben pagato, più che intrigante. La vittoria della Juve Stabia si può giocare a 1.90 su Eplay24, a 1.85 su Bet365, a 1.83 su Snai. Il pareggio oscilla tra quota 3.10 e 3.25, il 2 del Bari tra 4.20 e 4.75.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

