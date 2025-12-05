Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 5 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Oviedo-Maiorca, agli ospiti mancherebbe...© EPA

Pronostico Oviedo-Maiorca, agli ospiti mancherebbe...

Punti salvezza in palio nell'anticipo della 15ª giornata di Liga spagnola
2 min
TagsOviedoMaiorcapronostico

Nove contro tredici... nove sono i punti fin qui conquistati dall’Oviedo (ultimo in classifica) e tredici sono invece quelli fin qui raccolti dal Maiorca (che occupa il quint’ultimo posto). L’anticipo de LaLiga di questa settimana rientra nella categoria “drammatici” poiché, nonostante ci siano ancora tante giornate a disposizione, la situazione è già tale da mettere enormi preoccupazioni a entrambe le squadre.

Match equilibrato: scopri le migliori quote per il segno X

Il “povero” Oviedo non solo è fanalino di coda del torneo ma fa anche registrare il peggior attacco del campionato visto che in 14 partite è riuscito a realizzare soltanto 7 reti.

Gli isolani, che non sono certo una macchina da gol, ne hanno messi a segno poco più del doppio (15) ma, se si guarda alle reti subìte, allora il discorso è di assoluta parità (22 ciascuno).

La formazione di casa non vince in campionato da 7 turni consecutivi (3 pareggi e 4 ko) e, nel mezzo, è stata anche eliminata dalla coppa del Re per mano dell’Ourense, modestissimo club che milita in categoria inferiore.

Il Maiorca presenta una forma recente sicuramente migliore (2 vittorie negli ultimi 2 turni di Coppa del Re, l’ultimo solo qualche giorno fa, e “solo” 2 sconfitte nelle ultime 6 esibizioni de LaLiga).

Da segnalare, prima di chiudere, che Muriqi e compagni in trasferta (7 gare tra Coppa del Re più campionato) non hanno ancora mai pareggiato mentre l’Oviedo, in casa, viene da due pareggi consecutivi.

Chissà, questa potrebbe anche essere la classica occasione del “non c’è due senza tre”. Attenzione all’X, offerto a 2.97 da Eplay24 e NetBet, a 2.95 da AdmiralBet e Bwin.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS