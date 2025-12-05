Catania-Crotone, quote e pronostico: per i bookie al Massimino finirà così...

Se in Spagna l’anticipo riguarda la zona retrocessione , di tutt’altro tenore è l’anticipo del girone C della serie C italiana. Stasera, infatti, va in scena un Catania-Crotone che vede protagoniste la prima e la sesta della classe con i siciliani che, però, viaggiano con ben 10 lunghezze di vantaggio sui calabresi.

Catania batte Crotone? Ecco cosa dicono le quote

Il Catania ha bisogno di vincere per tenere a distanza il Benevento (attualmente è a -2) che è in attesa di un suo passo falso per effettuare, magari, il sorpasso in vetta alla classifica.

Il Crotone è sempre un avversario ostico ma i siciliani, con sole 8 reti subìte in 16 giornate, possono vantare la migliore difesa del campionato (solo 8 reti al passivo).

Il Catania, dopo aver fatto registrare qualche battuta d’arresto ad inizio stagione (3 punti in 4 partite) ha poi decisamente ingranato la quarta perdendo solo 5 punti nelle ultime 9 giornate.

Come pronostico di Catania-Crotone la scelta cade sul segno 1: a 1.82 sulle lavagne di Eplay24 e NetBet, a 1.75 su Sisal.