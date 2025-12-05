Corriere dello Sport.it
venerdì 5 dicembre 2025
Pronostico Aston Villa-Arsenal, Emery cerca l'impresa contro Arteta© EPA

Pronostico Aston Villa-Arsenal, Emery cerca l'impresa contro Arteta

La 15ª giornata di Premier League scatta con la super sfida del Villa Park tra la terza della classe e la capolista
2 min
TagsAstn VillaArsenalquote

In Inghilterra la tendenza al riposo non c’è e allora neanche il tempo di chiudere il turno infrasettimanale che si ritorna di nuovo in campo con il calendario che propone un big match al cardiopalma. Si tratta di Aston Villa-Arsenal, ovvero la sfida tra le due squadre probabilomente più in forma del momento.

Per le quote vincerà l'Arsenal ma...

Per i “Gunners” l’occasione per mettere ancora più a distanza i “Villans” e per i “Villans” l’occasione per dimezzare lo svantaggio portandosi a -3 dalla capolista.

L’Arsenal, tra tutte le competizioni, ha fin qui disputato 21 partite e ha perso soltanto una volta, 0-1 a Liverpool a fine agosto, unica volta nella quale non è andato a segno.

Anche l’Aston Villa, dopo un inizio in sordina, ha cambiato marcia e nelle ultime 16 partite (tra tutte le competizioni) è rimasto a secco di reti soltanto una volta contro il... Liverpool.

Esito del match più incerto di quanto non dicano le quote: il 2 dell'Arsenal è offerto a 1.90 da Eplay24, a 1.87 da BetFlag, a 1.85 da Sisal. Il pareggio è reperibile a 3.50, l'1 dell'Aston Villa si attesta sul 4.10. 

La sfida tra Emery e Arteta potrenne chiudersi con entrambe le squadre a segno: l'esito Goal è quotato a 1.87 da Eplay24 e NetBet, a 1.85 da Sisal.

