Inter-Como, il pronostico: Chivu favorito ma Fabregas vuole stupire anche a San Siro
Il Como per alzare l'asticella delle ambizioni, l'Inter per dare continuità al blitz di Pisa e, perchè no, chiudere il turno di campionato da capolista. Ecco il pronostico di Inter-Como, in programma sabato 6 dicembre alle ore 18.00.
Inter-Como esito Goal: le quote
Dopo 13 giornate il Como è a meno quattro punti dal primo posto, occupato in condominio da Milan e Napoli. I lariani hanno perso solo una volta (come il Milan) e sono imbattuti dalla 2ª giornata. Solo 7 i gol subìti dalla squadra di Fabregas, che ne fanno la seconda miglior difesa della Serie A dopo quella della Roma.
Insomma, mai come stavolta il Como ha le carte in regola per sfatare il tabù Inter, sempre vittoriosa e a zero negli ultimi quattro scontri diretti con i lariani.
Anche in questa sfida il pronostico sorride logicamente all'Inter, una cui vittoria è quotata a 1.54 da Eplay24, a 1.53 da Bet365, a 1.50 da Snai.
Il pareggio oscilla tra 4.10 e 4.40, il del Como tra 5.90 e 6.50. Divario netto dunque secondo gli operatori ma non sembra remota la possibilità di vedere entrambe le squadre a segno: quota 1.85 sulle lavagne di Eplay24, NetBet e Sisal.