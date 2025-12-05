Inter-Como, il pronostico: Chivu favorito ma Fabregas vuole stupire anche a San Siro

Inter-Como esito Goal: le quote

Dopo 13 giornate il Como è a meno quattro punti dal primo posto, occupato in condominio da Milan e Napoli. I lariani hanno perso solo una volta (come il Milan) e sono imbattuti dalla 2ª giornata. Solo 7 i gol subìti dalla squadra di Fabregas, che ne fanno la seconda miglior difesa della Serie A dopo quella della Roma.

Insomma, mai come stavolta il Como ha le carte in regola per sfatare il tabù Inter, sempre vittoriosa e a zero negli ultimi quattro scontri diretti con i lariani.

Anche in questa sfida il pronostico sorride logicamente all'Inter, una cui vittoria è quotata a 1.54 da Eplay24, a 1.53 da Bet365, a 1.50 da Snai.

Il pareggio oscilla tra 4.10 e 4.40, il del Como tra 5.90 e 6.50. Divario netto dunque secondo gli operatori ma non sembra remota la possibilità di vedere entrambe le squadre a segno: quota 1.85 sulle lavagne di Eplay24, NetBet e Sisal.