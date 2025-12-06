Serie B, 15ª giornata: il pronostico di Empoli-Palermo

Il Monza capolista frena dopo sette vittorie di fila e il Frosinone ne approfitta per portarsi a meno due dalla vetta, scavalcando il Modena. Ma questo è già storia. Alle porte c'è la 15ª giornata di Serie B che propone due gare alla domenica e le altre otto nel giorno dell’Immacolata. Si parte con un promettente Empoli-Palermo, rispettivamente settima e sesta in classifica. Ecco quote e pronostico del match, in programma domenica 7 dicembre alle 17.15.