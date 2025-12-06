Pronostico Cagliari-Roma, c'è un dato che fa sorridere Gasperini: ecco di che si tratta

Lo 0-1 rimediato dal Napoli ha sancìto la quarta sconfitta in campionato della Roma, vittoriosa nelle restanti nove partite. Gasperini vuole ripartire in terra sarda contro la formazione di Davide Nicola , eliminata dallo stesso Napoli ai calci di rigore in Coppa Italia . Ecco quote e pronostico di Cagliari-Roma , in programma domenica 7 dicembre alle ore 15.00.

Una combo per la sfida tra Cagliari e Roma: scopri di che si tratta

I giallorossi in questa stagione hanno sempre risposto ad un ko con una vittoria. Un dato che fa ben sperare Gasperini in vista della sfida contro un Cagliari che non vince da nove giornate di fila: quattro pareggi e cinque sconfitte. Secondo i bookmaker Roma favorita per la vittoria, il 2 si gioca a 1.68 su Eplay24, a 1.67 su Snai e a 1.65 su LeoVegas.

Il primo pareggio in campionato dei capitolini è offerto a 3.65, l'1 sardo oscilla tra 5.10 e 5.50.

Per abbracciare un ventaglio più ampio di risultati, il consiglio è di valutare la combo X2+Multigol 1-3: un'opzione offerta a 1.68 da Eplay24 e NetBet, a 1.57 da Sisal.

Coerentemente con questo tipo di pronostico, nella scommessa sul risultato esatto multiplo occhi puntati su "0-1/0-2/1-2": a 2.35 su Eplay24 e StarYes, a 2.25 su Sisal.