Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 6 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Pronostico Cagliari-Roma, c'è un dato che fa sorridere Gasperini: ecco di che si tratta© LAPRESSE

Pronostico Cagliari-Roma, c'è un dato che fa sorridere Gasperini: ecco di che si tratta

I giallorossi vogliono ripartire dopo la sconfitta con il Napoli
3 min
TagsCagliariRomapronostico

Lo 0-1 rimediato dal Napoli ha sancìto la quarta sconfitta in campionato della Roma, vittoriosa nelle restanti nove partite. Gasperini vuole ripartire in terra sarda contro la formazione di Davide Nicola, eliminata dallo stesso Napoli ai calci di rigore in Coppa Italia. Ecco quote e pronostico di Cagliari-Roma, in programma domenica 7 dicembre alle ore 15.00.

Una combo per la sfida tra Cagliari e Roma: scopri di che si tratta

I giallorossi in questa stagione hanno sempre risposto ad un ko con una vittoria. Un dato che fa ben sperare Gasperini in vista della sfida contro un Cagliari che non vince da nove giornate di fila: quattro pareggi e cinque sconfitte. Secondo i bookmaker Roma favorita per la vittoria, il 2 si gioca a 1.68 su Eplay24, a 1.67 su Snai e a 1.65 su LeoVegas.

Il primo pareggio in campionato dei capitolini è offerto a 3.65, l'1 sardo oscilla tra 5.10 e 5.50.

Per abbracciare un ventaglio più ampio di risultati, il consiglio è di valutare la combo X2+Multigol 1-3: un'opzione offerta a 1.68 da Eplay24 e NetBet, a 1.57 da Sisal.

Coerentemente con questo tipo di pronostico, nella scommessa sul risultato esatto multiplo occhi puntati su "0-1/0-2/1-2": a 2.35 su Eplay24 e StarYes, a 2.25 su Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS