Lazio-Bologna, Sarri contro Italiano: il pronostico è una "doppia possibilità"

Promosse ai quarti di Coppa Italia (dove saranno l'una contro l'altra) in virtù dei successi contro Milan e Parma, Lazio e Bologna si sfideranno domenica 7 dicembre alle ore 18 all'Olimpico di Roma. Come finirà la sfida tra Sarri e Italiano ? Ecco il pronostico del match.

Lazio, si cambia dopo 7 No Goal e Under 2,5 di fila? Le quote dicono...

La Lazio viene da tre vittorie di fila in Serie A senza gol al passivo, quattro considerando l'1-0 inflitto al Milan in Coppa Italia. Di contro c'è un Bologna che nelle ultime quattro trasferte ha messo da parte ben 10 punti, mancando l'en plein a causa del beffardo pareggio in casa della Fiorentina (gli emiliani conducevano al Franchi per 2-0 prima di subìre la rimonta viola con due rigori nel finale).

Campionato ottimo quello dei felsinei che però nello scorso weekend sono caduti in casa contro la Cremonese (1-3), soffrendo anche in Coppa dove però sono riusciti a ribaltare il Parma: da 0-1 a 2-1, con gol di Rowe e Castro.

Pronostico più che mai incerto tra una Lazio che da sette giornate fa registrare No Goal e Under 2,5 e un Bologna che nelle ultime 4 giornate ha fatto registrare il Multigol 2-4.

Interessante la giocata Goal o Over 2,5: una "doppia possibilità" offerta a 1.77 da Eplay24 e NetBet, a 1.72 invece da Sisal.