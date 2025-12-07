Pronostico Torino-Milan, cosa giocare nel match tra granata e rossoneri

Quante reti? Ecco cosa giocare tra Under 2,5 e Over 2,5

Tra (di nuovo) il primato e il Milan c’è il Torino che, nelle ultime 5 giornate, ha completamente dimenticato cosa sia la vittoria. Dopo aver battuto Napoli e Genoa, infatti, i 3 punti sono spariti sostituiti da 3 pareggi e i 2, più recenti, ko.

Certo i granata sembrano esaltarsi contro le squadre sulla carta più forti (ha battuto Roma e Napoli e ha diviso la posta con Lazio, Bologna e Juventus) e per questo l’undici di Massimiliano Allegri farà bene a non prendere sotto gamba la trasferta all’Olimpico Grande Torino.

La squadra allenata da Marco Baroni segna poco (finora 12 reti all’attivo) e subisce tanto (ben 23 le reti al passivo) mentre i rossoneri vantano un ottimo attacco e una solida difesa (come testimoniano i 19 gol messi a segno e i soli 9 incassati).

Per il Toro un atteggiamento troppo spregiudicato in questo match potrebbe risultare fatale per cui è lecito attendersi novanta minuti giocati con grande attenzione cercando di approfittare di qualche disattenzione rossonera.

L’Under 2,5 potrebbe rappresentare una scelta adeguata: tale opzione è offerta a 1.72 da Eplay24, a 1.71 da Bwin, a 1.70 da Snai.