Serie A, Pisa-Parma: il pronostico della sfida salvezza tra Gilardino e Cuesta

Una vittoria il Pisa , due vittorie il Parma . Il bilancio di queste due squadre in campionato è stato finora assai modesto, così modesto che entrambe sono separate da un punto e si trovano ai margini della zona retrocessione (terz’ultimi i toscani, quart’ultimi gli emiliani). Le due formazioni si affrontano lunedì alle 15 e non c’è bisogno di aggiungere altre parole per intuire che si tratta di una sfida di fondamentale importanza per la permanenza in Serie A (soprattutto adesso che il Verona ha conquistato la sua prima vittoria ed è salito a -1 dai nerazzurri).

Pisa-Parma, quota elevata per...

Si diceva dei successi e, a questo proposito, può valere la pena aggiungere che il Pisa ha battuto soltanto la Cremonese, tre turni fa all’Arena Garibaldi, mentre il Parma ha prima superato il Torino al Tardini e ha poi concesso il bis, un paio di incontri fa, a Verona.

Per il resto poco o nulla da segnalare con pochissime reti fin qui realizzate da entrambe che fanno del Parma (9 reti all’attivo) il peggior attacco del campionato e del Pisa (10 reti realizzate) il secondo peggior attacco del torneo. La formazione nerazzurra viene da 5 segni X consecutivi alla fine del primo tempo mentre quella gialloblù non vede l’1 al 45’ da 8 partite di fila (non chiude il primo tempo in vantaggio in casa e non chiude il primo tempo in svantaggio in trasferta).

Il segno 1, nel complesso, è quello che si lascia leggermente preferire ma, a parte l’esito al 90’, potrebbe essere il caso di provarlo anche (o soltanto) a metà gara.

Il vantaggio dei toscani al riposo si gioca a 3.05 su Eplay24 e NetBet, a 3.18 su Elabet. Il segno 1 finale è pagato invece circa 2.45.