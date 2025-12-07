Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 7 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Serie A, Pisa-Parma: il pronostico della sfida salvezza tra Gilardino e Cuesta© LAPRESSE

Serie A, Pisa-Parma: il pronostico della sfida salvezza tra Gilardino e Cuesta

L'analisi del match in programma alle 15 del lunedì dell'Immacolata
2 min
TagsPisaparmapronostico

Una vittoria il Pisa, due vittorie il Parma. Il bilancio di queste due squadre in campionato è stato finora assai modesto, così modesto che entrambe sono separate da un punto e si trovano ai margini della zona retrocessione (terz’ultimi i toscani, quart’ultimi gli emiliani). Le due formazioni si affrontano lunedì alle 15 e non c’è bisogno di aggiungere altre parole per intuire che si tratta di una sfida di fondamentale importanza per la permanenza in Serie A (soprattutto adesso che il Verona ha conquistato la sua prima vittoria ed è salito a -1 dai nerazzurri).

Pisa-Parma, quota elevata per...

Si diceva dei successi e, a questo proposito, può valere la pena aggiungere che il Pisa ha battuto soltanto la Cremonese, tre turni fa all’Arena Garibaldi, mentre il Parma ha prima superato il Torino al Tardini e ha poi concesso il bis, un paio di incontri fa, a Verona.

Per il resto poco o nulla da segnalare con pochissime reti fin qui realizzate da entrambe che fanno del Parma (9 reti all’attivo) il peggior attacco del campionato e del Pisa (10 reti realizzate) il secondo peggior attacco del torneo. La formazione nerazzurra viene da 5 segni X consecutivi alla fine del primo tempo mentre quella gialloblù non vede l’1 al 45’ da 8 partite di fila (non chiude il primo tempo in vantaggio in casa e non chiude il primo tempo in svantaggio in trasferta).

Il segno 1, nel complesso, è quello che si lascia leggermente preferire ma, a parte l’esito al 90’, potrebbe essere il caso di provarlo anche (o soltanto) a metà gara.

Il vantaggio dei toscani al riposo si gioca a 3.05 su Eplay24 e NetBet, a 3.18 su Elabet. Il segno 1 finale è pagato invece circa 2.45.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS