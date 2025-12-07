Pronostici Serie B, in Avellino-Venezia le quote dicono 2 ma...

Tante reti al Partenio? Le quote della combo

I lagunari hanno fin qui messo a segno la bellezza di 25 reti (si tratta di uno dei migliori attacchi del campionato) incassandone 12 (una delle migliori difese del torneo).

I “Lupi” hanno invece 17 reti all’attivo ma, soprattutto, 25 reti al passivo che di fatto ne fanno una delle difese più “bucate” di questa competizione. Queste differenze nei “numeri” relativi ai gol incidono non poco nella valutazione suggerendo alle quote di assegnare al 2 quasi tutti i favori del pronostico. Il 2 del Venezia è a 1.79 su Eplay24 e Betsson, a 1.75 su Bwin e Planetwin.

In realtà le chances dei veneti sembrerebbero meno vistose di quanto le quote propongono con il Goal e l’Over 2,5 che potrebbero raccogliere un ragionevole consenso.

La combo che lega i due esiti è quotata a 2.27 da Eplay24 e NetBet, a 2.18 da Elabet.