Pronostico Wolverhampton-Man United, quota interessante per il 2 dei Red Devils

Chiusura di giornata in Premier League con il posticipo tra Wolves e Manchester Utd . I “Lupi” sono ultimi in classifica con due soli punti conquistati in 15 partite, un bottino così magro che non concede alcuna attenuante.

Manchester United, ecco a quanto è quotato il segno 2

A misurarsi contro un avversario che fin qui ha fatto poco o nulla lunedì sera (ore 21.00) toccherà al Manchester Utd che anche in questo inizio di stagione continua a procedere a corrente molto alternata. Vince quando non sembra abbia le carte in regola per farlo e finisce ko quando, al contrario, sembra che l’impegno sia chiaramente alla sua portata.

La sfida con i Wolves (che non segnano da 5 gare di fila) sulla carta si presenta come una semplice formalità. Il segno 2 paga anche relativamente bene, se lo Utd non vince questa...

Il blitz dei Red Devils al "Molineux" è pagato 1.67 da Eplay24 e NetBet, 1.65 da Elabet.