Pronostico Atalanta-Chelsea, per le quote Maresca batte Palladino
Le esibizioni contro Eintracht (3-0), Fiorentina (2-0) e Genoa (4-0) seguite alla comprensibile sconfitta dell’esordio a Napoli (1-3) avevano fatto ben sperare sulla ripresa dell’Atalanta che, affidata al nuovo tecnico Raffaele Palladino, sembrava aver davvero cambiatio marcia. Poi, all’ultima uscita, la doccia fredda di Verona (gli scaligeri non avevano ancora mai vinto una partita) con il netto ko (1-3) che ha destato non poche perplessità tra i tifosi e tra gli addetti ai lavori.
Pronostico Atalanta-Chelsea: se non 2...
Però non c’è neanche il tempo di fare qualche riflessione che già stasera si torna in campo con la Champions che chiama. Avversario di turno il Chelsea, temibile ma in affanno nelle recenti prestazioni dopo il 3-0 al Barcellona nell’ultimo impegno europeo.
In campionato nessuna vittoria da tre gare a questa parte e se ci poteva stare l’1-1 contro l’Arsenal non è proprio la stessa cosa l’1-3 rimediato a Leeds a cui ha fatto seguito uno scialbo 0-0 in quel di Bournemouth.
Questo tris di risultati modesti lascerebbe ben sperare i bergamaschi che, nonostante tutto, non godono di troppi favori da parte delle quote.
Il 2 dei “Blues” paga qualcosina in più del doppio e, con tutta onestà, ci potrebbe senz’altro stare: quota 2.14 su Eplay24 e NetBet, 2.10 su Lottomatica.
Un’alternativa? Il Goal, reperibile mediamente a 1.55.