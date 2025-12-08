Pronostico Atalanta-Chelsea, per le quote Maresca batte Palladino

Le esibizioni contro Eintracht (3-0), Fiorentina (2-0) e Genoa (4-0) seguite alla comprensibile sconfitta dell’esordio a Napoli (1-3) avevano fatto ben sperare sulla ripresa dell’Atalanta che, affidata al nuovo tecnico Raffaele Palladino, sembrava aver davvero cambiatio marcia. Poi, all’ultima uscita, la doccia fredda di Verona (gli scaligeri non avevano ancora mai vinto una partita) con il netto ko (1-3) che ha destato non poche perplessità tra i tifosi e tra gli addetti ai lavori.